В Бельгии отрицают пропажу денег с замороженных счетов приближенных Каддафи

Глава МИД Бельгии, вице-премьер королевства Дидье Рейндерс опроверг информацию о пропаже более €10 млрд с замороженных ливийских счетов в Euroclear Bank.

«Свобода прессы, конечно, есть, но когда информация является ложной, я жду, что она будет исправлена. Также жду от тех, кто сделал из этого государственное дело, что они отдадут себе отчет в том, что это ничему не соответствует», — цитирует Рейндерса агентство Belga.

Информация об исчезновении €10 млрд из €16,1 млрд появилась в еженедельнике LeVif 8 марта. Речь идет о четырех подконтрольных окружению свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи активах, замороженных в 2011 году по решению ООН.

Редакция еженедельника категорически отвергла фальсификацию информации, заявив, что 2 марта при запросе в минфине Бельгии данные об исчезновении «вовсе не опровергли».

«Нам просто ответили, что казначейство не выдавало разрешение на какое-либо размораживание (средств), без уточнений», — цитирует «РИА Новости» представителей редакции.

По данным издания, пропажу средств обнаружили осенью 2017 года, когда бельгийское правосудие требовало «разморозить» деньги в рамках дела об отмывании средств – следствие собиралось перечислить сумму на счет Global Sustainable Development Trust. В 2008 году компания заключила с ливийскими властями договор об облесении пустынных районов в Ливии, однако позже ливийская сторона расторгла контракт в одностороннем порядке, отказавшись выплатить компенсацию.