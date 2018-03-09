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СМИ стало известно о желании Неймара вернуться в «Берселону»

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Фото: ТАСС/Kamil Zihnioglu
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Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Неймар сообщил руководству 2Барселоны» о желании вернуться в клуб, передает RT.

Издание Mundo Deportivo сообщает, что бразильский игрок осознал. Что допустил ошибку, перейдя во французский клуб. 26-летний Неймар официально перестал играть за «Барселону» 3 августа 2017 года. Стоимость его перехода в другой клуб составила €222 млн. До этого он с 2013 года играл за каталонский клуб.

26 февраля «Газета.ру» сообщила, что Неймар получил травму в матче против футбольного клуба «Марсель» в рамках чемпионата Франции. У футболиста диагностировали растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости.

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