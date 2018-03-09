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Коммунальщики и энергетики усиленно дежурят в Ульяновской области

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В Ульяновской области для быстрой ликвидации возможных аварий на сетях тепло-, водо-, электроснабжения и на ТЭК составлены графики круглосуточных дежурств специальных бригад. Об этом сообщил министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта региона Дмитрий Вавилин. 

В бригады включены дополнительные сотрудники. Проведена проверка готовности персонала, систем оповещения, наличия запаса материально-технических средств. Об этом сообщает 1ul.ru. Об отключениях жители могут сообщать на круглосуточную «горячую линию» при министерстве ЖКК по телефону (8422) 41-48-15.

Как писал портал iz.ru, депутат Волгоградской областной думы от КПРФ Михаил Таранцов сломал ногу из-за местных коммунальщиков. Парламентарий поскользнулся и упал в сугроб. В больнице ему придется оставаться как минимум еще месяц. Виновными в происшествии депутат считает коммунальщиков, плохо расчищающих улицы.

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