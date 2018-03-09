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Прокуратура Якутии начала проверку крупного ДТП с микроавтобусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Прокуратура Якутии ведет проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проверкой будет дана оценка соблюдению законодательства при перевозке пассажиров автомобильным транспортом, полноты осуществления уполномоченным органом контрольных функций при организации перевозки пассажиров», - сказано в сообщении.

Также проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц ведет якутское управление Следственного комитета РФ.

9 марта на 143-м км федеральной автодороги «Вилюй» столкнулись Toyota Hiace и снегоуборщик «Камаз». В микроавтобусе находились 12 человек. В результате ДТП три человека погибли на месте, еще одна женщина скончалась в больнице. Четверо пострадавших госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.  

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