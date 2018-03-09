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Лавров назвал неуместным сравнение историй Скрипаля и Литвиненко

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Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не сравнивать историю с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с делом о смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, которое «тоже свалили на Россию», но до конца так и не расследовали. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы российского дипломатического ведомства, Москва тогда тоже предлагала свою помощь в расследовании, но британское правосудие «сочло себя выше этого и для него оказалось достаточным вынести голословный вердикт, отнюдь не исчерпывающий». При этом ряд фактов оказался «заметен под ковер».

Лавров подчеркнул, что Россия сегодня готова в случае необходимости оказать помощь в расследовании отравления Скрипаля, а также добавил, что очередные обвинения в адрес Москвы голословны.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом. На данный момент сообщается, что они находятся в коме. Полиция расценивает случившееся как покушение на убийство.

Правоохранительные органы Великобритании пока не сообщают какой-либо информации о веществе, которым отравили Скрипаля и его дочь, а также о том, кто это мог сделать. При этом глава британского МИД Борис Джонсон обрушился с обвинениями в адрес России, пообещав «жесткий ответ» Лондона, если в деле обнаружится российский след. В Москве такие угрозы назвали провокационными.

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