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Фильм «Миропорядок 2018» с участием Путина набрал более 11 млн просмотров

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Опубликованный два дня назад документальный фильм «Миропорядок 2018» с участием президента России Владимира Путина в соцсетях просмотрели уже более 11 млн раз.

Лента была размещена в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» журналистом Владимиром Соловьевым. В основу фильма легли несколько интервью президента.

В настоящий момент картину просмотрели 7147763 раза в «Одноклассниках» и 3643790 во «Вконтакте».

Как сообщает «РИА Новости», сам Соловьев заявил, что работа над фильмом была очень серьезной, а беседа с Путиным прямой и иногда жесткой. Журналист отметил, что некоторые моменты его заставили поволноваться, но российский лидер ответил даже на самые неудобные вопросы.

В фильме президент РФ рассказал о своем видении санкций, обмане со стороны США в вопросе Украины, о своей службе в разведке в Германии и многом другом. Также были представлены кадры встречи Путина с медведем во время отдыха в одном из российских регионов.

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