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Новак и Шефович обсудили ситуацию с арестом активов «Газпрома»

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Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и министр энергетики России Александр Новак обсудили ситуацию с активами «Газпрома» на Украине. Об этом «РИА Новости» сообщил осведомленный источник.

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«Министр Новак связался с вице-президентом Шефчовичем. Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями. Мы остаемся в тесном контакте с обеими сторонами», — отметил собеседник агентства.

При этом европейский дипломатический источник ТАСС заявил, что информация о планах Киева арестовать активы «Газпрома» вызвала недоумение еврокомиссара.

7 марта украинский премьер Владимир Гройсман поручил Минюсту страны и руководству «Нафтогаза» изучить возможный арест активов российской газовой компании по всему миру в том случае, если она не выполнит постановление Стокгольмского арбитража. В тот же день стало известно, что украинские власти приступили к аресту активов «Газпрома» за якобы невыполнение постановления Стокгольмского арбитража и нарушение монопольного законодательства республики.

Спор «Газпрома» и «Нафтогаза» в данной инстанции длится с 2014 года. 3 марта 2018-го глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена разорвать контракты на поставку и транзит газа с «Нафтогазом Украины» из-за последнего решения арбитража, который взыскал с российской компании более $4,5 млрд компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину.

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