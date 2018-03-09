Два водителя грузовиков погибли в ДТП на Кубани

Жертвами ДТП на Кубани с участием трех грузовиков стали два водителя, сообщили в региональном управлении МВД. Авария произошла на автодороге Энем – Адыгейск – Бжедугхабль рано утром в пятницу, 9 марта.

Сначала столкнулись два грузовика, а затем в них врезался третий, передает ТАСС.

Предварительно установлено, что грузовой автомобиль MAN под управлением мужчины 1986 года рождения ехал со стороны Адыгейска, когда выехал на полосу встречного движения и другим большегрузом MAN. Затем их по касательной задел еще один грузовой автомобиль. В результате ДТП погибли двое водителей грузовиков, правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в пятницу четыре человека погибли в ДТП в Якутии.