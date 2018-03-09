Состояние одного пострадавшего в ДТП в Якутии остается тяжелым

Один из пострадавших при столкновении микроавтобуса и грузовика в Горном районе Якутии находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Республики Саха.

Инцидент произошел 9 марта на 155-м километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй». Три человека погибли на месте, еще одна женщина скончалась в больнице.

«Четыре человека остались в больнице: трое с травмами средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии со сложным переломом», — пояснил представитель ведомства. Он отметил, что пострадавшего готовы эвакуировать в Якутск при необходимости.

По факту произошедшего следователи проводят проверку.