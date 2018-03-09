Слова «Ще не вмерла» предложили убрать из гимна Украины

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne сообщил, что обсудить с коллегами внесение правок в текст государственного гимна страны. По его мнению, необходимо изменить всего два слова, чтобы песня не начиналась трагически.

«В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может внесем еще одну: вместо «Ще не вмерла України і слава, і воля» может напишем: «Буде вічно Україна, її слава і воля», — пояснил нардеп, добавив, что граждане страны «должны быть запрограммированы на жизнь», а «не на то, что еще не умерли».

Одновременно парламентарий отметил, что выступает против замены цветов украинского флага. По его мнению, они «сложились исторически» и менять их недопустимо.

Ранее в марте уполномоченный по вопросам равноправия полов в правительстве ФРГ Кристин Розе-Меринг призвала сделать гимн страны более нейтральным в преддверии Международного женского дня. Она предложила изменить слово «Родина» на «Отечество», а также поменять строку «братски с сердцем и рукой» на «отважно с сердцем и рукой».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержать инициативу отказался.