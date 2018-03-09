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Слова «Ще не вмерла» предложили убрать из гимна Украины

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Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne сообщил, что обсудить с коллегами внесение правок в текст государственного гимна страны. По его мнению, необходимо изменить всего два слова, чтобы песня не начиналась трагически.

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«В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может внесем еще одну: вместо «Ще не вмерла України і слава, і воля» может напишем: «Буде вічно Україна, її слава і воля», — пояснил нардеп, добавив, что граждане страны «должны быть запрограммированы на жизнь», а «не на то, что еще не умерли».

Одновременно парламентарий отметил, что выступает против замены цветов украинского флага. По его мнению, они «сложились исторически» и менять их недопустимо.

Ранее в марте уполномоченный по вопросам равноправия полов в правительстве ФРГ Кристин Розе-Меринг призвала сделать гимн страны более нейтральным в преддверии Международного женского дня. Она предложила изменить слово «Родина» на «Отечество», а также поменять строку «братски с сердцем и рукой» на «отважно с сердцем и рукой».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержать инициативу отказался.

Справка «Известий»

Композиция «Ще не вмерла України» в редакции, утвержденной Верховной радой в 2003 году, является государственным гимном Украины.

Слова песни в 1862 году написал Павел Чубинский, музыку — Михаил Вербицкий. Изначально композиция стала украинским гимном в 1992 году, но в 2003-ем Рада приняла закон, согласно которому как государственный гимн предлагалось утвердить только первый куплет и припев песни Чубинского «Ще не вмерла Україна». В то же время первая строфа гимна, по предложению тогдашнего президента Леонида Кучмы, звучала «Ще не вмерли України і слава, і воля». 

 
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