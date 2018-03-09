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Планы Киева по аресту активов «Газпрома» обсудили Новак и Шефчович

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Планы Украины по аресту имущества «Газпрома» обсудили министр энергетики РФ Александр Новак и замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

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Накануне премьер Украины Гройсман объявил о начале описи и ареста имущества «Газпрома» на территории страны и поиске активов российской компании по всему миру для последующего ареста в случае невыполнения компанией решения Стокгольмского арбитража.

Шефчович выразил недоумение действиями Киева и заверил российского министра, что ранее украинцы давали «обещание этого не делать», передает НСН. Одновременно еврокомиссар уточнил, что официальный запрос властям Украины по обоснованиям этих действий будет сделан после окончания праздничных дней – в понедельник 12 марта.

Европолитик заверил Новака, что прояснит создавшуюся ситуацию у украинской стороны.

Ранее на этой неделе Новак заверил Шефчовича в надежности транзита российского газа в Европу через территорию Украины. 

3 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена разорвать контракты на поставку и транзит газа с «Нафтогазом Украины» из-за решения арбитража, который взыскал с компании более $4,5 млрд компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. 

С 1 марта «Газпром» прекратил поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. В связи с этим в республике временно ограничили потребление газа.

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