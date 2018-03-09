Лавров прокомментировал сообщения о якобы причастности РФ к отравлению Скрипаля

Заявления о якобы причастности России к отравлению экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля являются нагнетанием истерии, считает министр иностранных дел РФ сергей Лавров.

«Это несерьезно, это чистой воды пропаганда, чистой воды нагнетание истерики и истерии», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. На данный момент сообщается, что они находятся в коме. Полиция расценивает случившееся как покушение на убийство.

Правоохранительные органы Великобритании пока не сообщают какой-либо информации о веществе, которым отравили Скрипаля и его дочь.