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Лавров прокомментировал сообщения о якобы причастности РФ к отравлению Скрипаля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заявления о якобы причастности России к отравлению экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля являются нагнетанием истерии, считает министр иностранных дел РФ сергей Лавров.

«Это несерьезно, это чистой воды пропаганда, чистой воды нагнетание истерики и истерии», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. На данный момент сообщается, что они находятся в коме. Полиция расценивает случившееся как покушение на убийство.

Правоохранительные органы Великобритании пока не сообщают какой-либо информации о веществе, которым отравили Скрипаля и его дочь.

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