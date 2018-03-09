В Мексике пытаются восстановить популяцию беркутов. За год в стране спасли 44 птицы от болезней и браконьеров. Беркут — символ Мексики, птица нарисована на флаге и гербе. С каждым годом популяция этих птиц сокращается. Беркутов выхаживают в национальном центре «Золотой орел». В лабораториях трудится 20 зоологов и ветеринаров со всего мира. Птицы проходят курс реабилитации, перед тем как вернуться в дикую природу.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.