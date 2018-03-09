Фейковые новости распространяются в Twitter быстрее достоверных

Ложные новости распространяются в Twitter чаще и быстрее, чем достоверные. Ученые Массачусетского университета проанализировали около 3 млн аккаунтов. Самые популярные «слухи» прочитывает аудитория от 10 до 100 тыс. человек. Правдивые истории редко набирают даже 3 тыс. просмотров.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.