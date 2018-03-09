Начались наземные испытания самого большого в мире самолета. Размах крыла Stratolaunch Model 351 достигает 117 метров. Система шасси двухфюзеляжного моноплана состоит сразу из восьми стоек. До сих пор неизвестна истинная цель создания воздушного судна.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.