Российский ЦПВС призвал боевиков выпустить мирных граждан

Российский ЦПВС продолжает работу по мирному урегулированию конфликта в Сирии. В провинции Алеппо режим прекращения огня в целом соблюдается. Из зоны деэскалации «Идлиб» за сутки в свои дома вернулись 483 мирных жителя.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.