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Переговорщик по обмену пленными Рубан задержан в Донбассе с оружием

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Украинские силовики в районе линии соприкосновения в Донбассе задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Задержание, по данным СМИ, провели сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) недалеко от контрольно-пропускного пункта «Майорское» в районе населенного пункта Зайцево.

Видеокадры задержания Рубана опубликованы в сети, на них видно, что переговорщик по обмену пленными уже в наручниках, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на «Страна.ua».

Власти Украины пока официально не прокомментировали данные о задержании Рубана. СМИ растиражировали данные, что он намеревался пересечь границу с «арсеналом вооружения» и в настоящее время находится в СИЗО Мариуполя.

Телеканал «Звезда» напоминает, что Рубан занимается переговорами по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР с 2014 года.

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