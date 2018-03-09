Переговорщик по обмену пленными Рубан задержан в Донбассе с оружием

Украинские силовики в районе линии соприкосновения в Донбассе задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Задержание, по данным СМИ, провели сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) недалеко от контрольно-пропускного пункта «Майорское» в районе населенного пункта Зайцево.

Видеокадры задержания Рубана опубликованы в сети, на них видно, что переговорщик по обмену пленными уже в наручниках, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на «Страна.ua».

Власти Украины пока официально не прокомментировали данные о задержании Рубана. СМИ растиражировали данные, что он намеревался пересечь границу с «арсеналом вооружения» и в настоящее время находится в СИЗО Мариуполя.

Телеканал «Звезда» напоминает, что Рубан занимается переговорами по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР с 2014 года.