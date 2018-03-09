Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён по итогам переговоров с американским президентом. Об этом пишет телеканал «Звезда».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила данную информацию.

Кроме того, стало известно, что Ким Чен Ын готов к денуклеаризации КНДР. Он также пообещал, что Пхеньян воздержится от дальнейшего проведения ракетных испытаний.

«Я сказал президенту Трампу, что во время нашей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, тот заявил о своей приверженности денуклеаризации», — цитирует агентство «РИА Новости» Чон Ый Ёна.

В своем микроблоге в социальной сети Twitter Трамп написал, ч об огромном прогрессе в отношениях с КНДР. Тем не менее он подчеркнул, что санкции не будут сняты до тех пор, пока не будет достигнута полная денуклеаризация Корейского полуострова, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что северокорейский лидер направил Трампу приглашение встретиться.