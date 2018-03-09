Командир экипажа самолета в Ростове-на-Дону прервал взлет

Самолет в Ростове-на-Дону прервал взлет, это решение принял командир экипажа воздушного судна, причиной названы технические проблемы, обнаруженные при начале маневра.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что, по его данным, возникла ошибка индикации левого двигателя самолета, который должен был вылететь в Москву утром в пятницу, 9 марта.

Обстоятельства происшествия выясняются, проводится расследование.

Накануне самолет экстренно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира.