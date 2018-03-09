Встреча Лаврова и Тиллерсона в Аддис-Абебе не состоялась

Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в столице Эфиопии Аддис-Абебе не состоялась, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Встречи не было», — сказал собеседник агентства.

Рекс Тиллерсон находился в Эфиопии в рамках поездки по странам Африки, Лавров прибыл в страну вечером 8 марта. Российское посольство в США отмечало, что главы внешнеполитических ведомств находились не только в одном городе, но и были размещены в одном отеле.

В российской дипмиссии в Вашингтоне сообщили, что отправляли запрос на встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии еще 2 марта, однако ответа так и не получили. Американская сторона в свою очередь заявила, что не получала какого-либо приглашения или звонка.

Российское посольство 9 марта заявило о готовности поделиться копией отправленного запроса в социальной сети Twitter.