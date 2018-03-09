В ДТП маршруткой и грузовиком в Якутии погибли четыре человека

Четыре человека стали жертвами ДТП в Якутии, авария с участием частного микроавтобуса и грузовика произошла в Горном районе региона, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник

Известно, что пять человек пострадали, они госпитализированы.

Предварительно, маршрутка и грузовик столкнулись на 155-м километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй». По данным экстренных служб, в салоне микроавтобуса находились 12 человек.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики, устанавливаются причины и виновник аварии.

Ранее сообщалось, что две женщины пострадали в массовом ДТП с участием маршрутки в Брянске.