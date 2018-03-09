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Многотысячный марш с требованием разрешить аборты прошел в столице Аргентины

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Марш под лозунгом «Законные аборты в больницах» прошел в Международный женский день в центре Буэнос-Айреса, акция собрала тысячи участников, передает ТАСС.

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Сбор участников состоялся на Майской площади перед президентским дворцом, затем собравшиеся прошли до здания Конгресса. Организаторами марша выступили общественные организации, они призвали власти отменить запрет на аборты, действующий в настоящее время в Аргентине.

Поддерживает запрет абортов действующее правительство и президент страны, в настоящее время проведение абортов разрешено только жертвам изнасилования или при угрозе для жизни матери или плода.

В парламент Аргентины на этой неделе был внесен на рассмотрение законопроект о легализации абортов.

В последние годы проблема запрета или разрешения абортов широко обсуждается во всем мире. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал право женщин на аборт и заявил, что власти страны продолжат отстаивать это право.

Ранее правительство Ирландии поддержало идею референдума об отмене запрета абортов, а президент США Дональд Трамп призвал запретить аборты на поздних сроках беременности.

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