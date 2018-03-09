Многотысячный марш с требованием разрешить аборты прошел в столице Аргентины

Марш под лозунгом «Законные аборты в больницах» прошел в Международный женский день в центре Буэнос-Айреса, акция собрала тысячи участников, передает ТАСС.

Сбор участников состоялся на Майской площади перед президентским дворцом, затем собравшиеся прошли до здания Конгресса. Организаторами марша выступили общественные организации, они призвали власти отменить запрет на аборты, действующий в настоящее время в Аргентине.

Поддерживает запрет абортов действующее правительство и президент страны, в настоящее время проведение абортов разрешено только жертвам изнасилования или при угрозе для жизни матери или плода.

В парламент Аргентины на этой неделе был внесен на рассмотрение законопроект о легализации абортов.

В последние годы проблема запрета или разрешения абортов широко обсуждается во всем мире. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал право женщин на аборт и заявил, что власти страны продолжат отстаивать это право.

Ранее правительство Ирландии поддержало идею референдума об отмене запрета абортов, а президент США Дональд Трамп призвал запретить аборты на поздних сроках беременности.