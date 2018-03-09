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В Охотском море у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение

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Фото: пресс-служба Главного управление МЧС России по Камчатскому краю/41.mchs.gov.ru
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Спасательные службы объявили штормовое предупреждение в Охотском море у побережья Камчатки. Как сообщает в пятницу краевой главк МЧС, предупреждение распространено из-за волнения высотой до девяти метров, которое прогнозируется в ночь на 10 марта.

МЧС ссылается на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в акватории Охотского моря объявлено штормовое предупреждение. Во второй половине ночи 10 марта 2018 года ожидается опасное волнение высотой восемь-девять метров в акватории Охотского моря, а также в прибрежных акваториях Соболевского, Пенжинского, Тигильского районов», – отмечают спасатели.

Отмечается, что опасное погодное явление сохранится до утра 11 марта, судам, находящимся в указанных районах, рекомендовано соблюдать меры повышенной предосторожности.

Накануне штормовое предупреждение объявили по Сахалинской области.

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