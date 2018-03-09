Генпрокурор Украины подтвердил задержание главы центра освобождения пленных

Генпрокурор Украины Юриий Луценко подтвердил, что украинские правоохранительные органы задержали на линии разграничения в Донбассе главу центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, передает телеканал «112.Украина».

Об этом Луценко сообщил в социальной сети Facebook.

«Это не случайное задержание», — говорится в сообщении.

Как известно на данный момент, сотрудники правоохранительных органов Украины задержали Рубана при попытке пересечения границы с запрещенными предметами.

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука сообщил, что Рубан намеревался провести «арсенал оружия» на территорию Украины. В настоящий момент главу центра освобождения пленных доставили в Мариупольское СИЗО.