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Дипмиссия РФ предложила переслать Госдепу запрос о встрече в Twitter

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Посольство России в США предложило переслать Госдепу через Twitter копии запроса на встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран. Об этом в своем аккаунте в соцсети написал пресс-секретарь дипмиссии Николай Лахонин.

Москва направила запрос о встрече глав МИД РФ и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсoном еще 2 марта, однако не получила ответа. При этом представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что «никакого приглашения или звонка» в ведомство не поступало. 8 марта она еще раз заявила, что запроса России в Госдепе не получили.

«Мы готовы поделиться копиями нашего «формального приглашения» через личные сообщения (в соцсети Twitter)», - написал пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что может встретиться со своим российским коллегой в Эфиопии, если это позволит график.

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