СМИ узнали о реакции руководства ЕК на ситуацию с активами «Газпрома»

Министр энергетики России Александр Новак и зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович обсудили намерение Украины провести арест активов «Газпрома» по всему миру. Еврокомиссар выразил свое недоумение данной ситуацией.

Об этом ТАСС сообщил европейский дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным журналистов, о поручении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана изучить возможный арест активов Шефчович узнал от Новака. Еврокомиссар заверил российского министра, что «украинцы обещали этого не делать». Но, по словам собеседника агентства, до окончания праздников ЕК не сможет запросить у украинских властей обоснований для такого рода заявлений.

Встреча Новака и Шефчовича может быть организована уже в середине следующей недели, отмечает агентство.

Российская и украинская компании оспаривают контракты на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. В конце 2017 года суд обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» более $2 млрд за поставленное топливо.

После этого, уже в феврале 2018-го, арбитраж постановил, что уже российская компания должна выплатить $4,63 млрд за недопоставку газа на транзит через Украину. Российский холдинг выразил несогласие с данным решением. Гройсман поручил минюсту страны и руководству «Нафтогаза» изучить возможный арест мировых активов российской компании в случае, если она не выполнит постановление Стокгольмского арбитража.

«Газпром», в свою очередь, прекратил поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. Украинские власти временно ограничили потребление газа и перешли на мазут, также временно были закрыты детские сады, школы и вузы.