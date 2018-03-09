Заявление Порошенко о разрушении РФ в Совфеде назвали началом истерики

Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россию ждет «разрушение» из-за газового спора между «Нафтогазом» и «Газпромом» в Совете Федерации РФ считают проявлением «истерики». Об этом заявил первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

«Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно», — сказал RT сенатор.

Джабаров также отметил, что после завершения строительства «Северного потока-2» украинский трубопровод «превратится в груду ржавого металла». По словам парламентария, заявления Порошенко о соблюдении законности вызывают сомнения, поскольку сам украинский лидер стал президентом после госпереворота.

Ранее Порошенко в интервью Financial Times обвинил РФ в нарушении норм международного права.

Судебные споры «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» о контрактах на поставку и транзит газа ведется в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. В конце 2017 года суд обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» более $2 млрд за поставленное топливо. В то же время в феврале 2018-го было вынесено решение о выплате российской компанией $2,56 млдр за недопоставку газа на транзит через Украину.

В связи с решением Стокгольмского суда, поставки газа на Украину прекратились 1 марта, а предоплата мартовских поставок была возвращена Киеву в полном объеме. В связи с этим в республике временно ограничили потребление газа и перешли на мазут.