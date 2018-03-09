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ОАЭ собираются закупить в США авиационные ракеты на $270,4 млн

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Пентагон направил в конгресс США уведомление о намерении продать ОАЭ авиационные ракеты на сумму $270,4 млн.

В заявлении минобороны США отметили, что госдепартамент не возражает против поставок Абу-Даби такого рода вооружений.

Эмираты запросили 340 управляемых ракет класса «воздух-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder, необходимые запчасти и оборудование, логистическую поддержку.

В Пентагоне добавили, что предполагаемая продажа этих ракет «будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность дружественной страны».

«Это позволит улучшить возможности ОАЭ в противостоянии нынешним и будущим угрозам», — говорится в заявлении.

В Пентагоне подчеркнули, что продажа этих ракет «не приведет к изменению военного баланса в регионе».

В мае прошлого года портал iz.ru сообщал, что госдепартамент США одобрил возможную сделку с ОАЭ по продаже ракет ПВО Patriot на сумму $2 млрд.

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