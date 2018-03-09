Небензя обсудил Сирию и Украину с замглавы МИД Швеции

Ситуация на востоке Украины и в Сирии стала основной темой встречи постоянного представителя России при ООН Василия Небензи с первым замминистра иностранных дел Швеции Анникой Седер. Встреча дипломатов состоялась по инициативе шведской стороны, сообщила пресс-служба российского постпредства.

Дипломаты также уделили внимание ситуации в Северной Корее.

«Акцентировалось, что диалог и политико-дипломатические методы являются единственным эффективным путём урегулирования разногласий», – приводит RT выдержку из документа, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг обвинения западных стран в том, что Россия осуществляет агрессию в отношении Украины. В феврале постпред РФ при ООН заявил, что укрепление контингента ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) на севере Афганистана ставит под угрозу регион Центральной Азии.