Создатель «Клана Сопрано» намерен снять приквел сериала

Создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз намерен снять фильм под рабочим названием «Многие святые Ньюарка». Как передает американский портал Deadline, в картине речь пойдет о событиях, предшествующих сериалу.

Сообщается, что права на сценарий фильма приобрела компания New Line Cinema. В производстве картины также примет участие телеканал HBO, на котором вышли шесть сезонов оригинального сериала.

Отмечается, что в фильме события будут разворачиваться в 1960-х годах в городе Ньюарке. Основной темой станет противостояние афроамериканских и итальянских гангстеров.

Сериал «Клан Сопрано» завоевал 21 премию Emmy и пять премий «Золотой глобус». Всего было снято шесть сезонов, последний вышел в июне 2007 года.

В сентябре прошлого года в США на 79-ом году жизни скончался американский актер Фрэнк Винсент, снявшийся в «Клане Сопрано». В сериале Дэвида Чейза он сыграл роль главы мафиозного клана Фила Леотардо.