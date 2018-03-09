Прямой эфир

Создатель «Клана Сопрано» намерен снять приквел сериала

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Nasser Berzane
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз намерен снять фильм под рабочим названием «Многие святые Ньюарка». Как передает американский портал Deadline, в картине речь пойдет о событиях, предшествующих сериалу.

Сообщается, что права на сценарий фильма приобрела компания New Line Cinema. В производстве картины также примет участие телеканал HBO, на котором вышли шесть сезонов оригинального сериала.

Отмечается, что в фильме события будут разворачиваться в 1960-х годах в городе Ньюарке. Основной темой станет противостояние афроамериканских и итальянских гангстеров.

Сериал «Клан Сопрано» завоевал 21 премию Emmy и пять премий «Золотой глобус». Всего было снято шесть сезонов, последний вышел в июне 2007 года.

В сентябре прошлого года в США на 79-ом году жизни скончался американский актер Фрэнк Винсент, снявшийся в «Клане Сопрано». В сериале Дэвида Чейза он сыграл роль главы мафиозного клана Фила Леотардо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стал известен сценарист нового сериала «Звездных войн»
Сериал «Черное зеркало» продлили на пятый сезон
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017