Более 1 млн человек остались без света на северо-востоке США

Более 1 млн человек остались без электричества на северо-востоке США из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе мощного снегопада. Об этом передает телекомпания NBC.

Сообщается, что массовые отключения произошли в ряде населенных пунктов штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк и Массачусетс. Коммунальные службы в регионах, оказавшихся в зоне непогоды, переведены в экстренный режим работы.

Из-за разгула стихии в четверг, 8 марта, в США были отменены более 500 авиарейсов. Сообщается, что как минимум двое погибли в условиях штормовой погоды.

По прогнозам синоптиков, снежная буря будет действовать «с 7 по 9 марта включительно». Прогнозировалось, что толщина снежного покрова на северо-востоке страны превысит 30 см.