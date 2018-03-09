Православное Рождество предложили сделать выходным днем в Латвии

Православное Рождество в Латвии могут сделать выходным днем, сейм одобрил законопроект в первом чтении. Теперь депутаты должны одобрить документ в трех чтениях. Утвердить решение должен президент страны.

Одновременно в сейме намерены «уважить» ветеранов латышского легиона СС. Депутат Райвис Дзинтарс предложил вновь отмечать день легионеров. До этого «День памяти латышских воинов» отмечался только в 1998 году. В 1999 году «праздник» был отменен новым составом парламента.