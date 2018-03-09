Президент США Дональд Трамп вновь попал в неловкую ситуацию, заявив одному из работников сталелитейной промышленности, что его покойный отец гордился бы им — как выяснилось, тот находится в добром здравии.

Работники были приглашены на подписание распоряжения о новых ввозных пошлинах на сталь и алюминий. Один из них рассказал, что его отец потерял работу в 1980-х годах из-за дешевого импорта.

«Ваш отец смотрит сейчас на вас с небес и гордится вами», — утешил его Трамп.

На что мужчина ответил, что его отец еще жив.

«В таком случае, он еще больше гордится», — сказал Трамп под смех присутствующих, передает «РИА Новости».

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