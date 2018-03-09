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Трамп вновь попал в неловкую ситуацию

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп вновь попал в неловкую ситуацию, заявив одному из работников сталелитейной промышленности, что его покойный отец гордился бы им — как выяснилось, тот находится в добром здравии.

Работники были приглашены на подписание распоряжения о новых ввозных пошлинах на сталь и алюминий. Один из них рассказал, что его отец потерял работу в 1980-х годах из-за дешевого импорта.

«Ваш отец смотрит сейчас на вас с небес и гордится вами», — утешил его Трамп.

На что мужчина ответил, что его отец еще жив. 

«В таком случае, он еще больше гордится», — сказал Трамп под смех присутствующих, передает «РИА Новости».

Летом 2017 года президент США оконфузился на пресс-конференции по итогам его переговоров с финским лидером Саули Ниинистё: как объясняют американские СМИ, Дональда Трампа сбило с толку обилие блондинок среди журналистов.

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