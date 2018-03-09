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Начался суд над предполагаемым убийцей шведской журналистки

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В Копенгагене начался суд над 46-летним предпринимателем Петером Мадсеном, которого подозревают в убийстве журналистки Ким Валль. Девушка готовила материал о подводной лодке Мадсена — «Наутилусе». Эта самая большая из всех существующих частных субмарин. 10 августа 2017 года они отправились в плавание, из которого Валль не вернулась. Спустя несколько недель полиция нашла обезглавленное тело журналистки. В ходе следствия Мадсен несколько раз менял показания.

Сначала владелец подлодки заявил, что высадил журналистку на берег, затем уверял, что с его гостьей произошел несчастный случай. Третью версию подозреваемый теперь рассказывает суду. По словам Мадсена, Ким задохнулась в каюте, пока он был в рубке. В итоге он решил расчленить тело и сбросить останки в море, а лодку затопил, чтобы скрыть улики.

Свою вину в убийстве девушки владелец субмарины отрицает. Следствие же считает, что Мадсен заранее спланировал преступление. Скорее всего, капитан задушил свою гостью, а потом надругался над ней. Обвинение требует для Мадсена пожизненного срока.

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