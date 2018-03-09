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Владелец подлодки объяснил смерть журналистки перепадом давления

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Фото: Global Look Press/Peter Thompson/dpa
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Владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, обвиняемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, на суде 8 марта рассказал, что погибшая пострадала из-за перепада давления в подлодке.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт Радио Дании.

По его словам, запустив моторы, он поднялся в башню подлодки, в то время как Валль продолжала оставаться внутри. Затем произошло падение давления, что привело к «присасыванию» люка.

«Тогда и начались самые ужасные минуты в моей жизни», — заявил датский изобретатель.

Он уточнил, что девушка пробыла внутри подлодки в одиночестве около 5–10 минут, после чего ему удалось открыть люк. При этом о технических проблемах на подлодке он знал уже несколько месяцев. 

«Я спускаюсь вниз, нахожу Ким Валль без признаков жизни», — отметил он.

Далее, по его словам, он безрезультатно пытался поднять Валль на палубу и сбросить в море. Еще через несколько часов Мадсен принял решение погрузиться на дно, где находился 3 часа 40 минут. В суде он также заявил, что никаких сексуальных действий с Валль не было. Почему именно он решил расчленить тело Валль, Мадсен ответить так и не смог.

Журналистка пропала 10 августа 2017 года, отправившись на морскую прогулку вместе с Мадсеном. Они отплыли из Копенгагена на принадлежащей ему подводной лодке, которая на следующий день затонула в бухте Кёге недалеко от датской столицы.

Мадсен, который сразу был задержан по подозрению в убийстве, категорически отрицает свою виновность в ее гибели. В конце октября Мадсен сознался в том, что расчленил тело девушки после того, как она отравилась угарным газом. СМИ сообщили, что датские следователи нашли видео, на котором запечатлены пытки, а также процесс обезглавливания журналистки. 

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