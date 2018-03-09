Четыре человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве

Четыре человека получили травмы в автоаварии на Калужском шоссе около поселка ЛМС в Новой Москве.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, легковой автомобиль наехал на мачту уличного освещения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Ранее, 8 марта, на Третьем транспортном кольце в Москве столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали