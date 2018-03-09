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В Вене мужчина напал с ножом на прохожих из-за «плохого настроения»

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Фото: Global Look Press/Roman Krompolc/CTK
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Мужчина, напавший с ножом на прохожих в Вене, признался, что сделал это из-за «плохого и агрессивного настроения», сообщили в полиции города.

«Он заявил, что был в плохом и агрессивном настроении, разозлился на свою жизненную ситуацию, что стало причиной нападения на семью», — цитирует сообщение полиции «РИА Новости»

Уточняется, что в ходе допроса 23-летний мужчина признался в нападениях, совершенных вечером 7 марта. В результате его действий пострадали четыре человека, в том числе члены одной семьи: мужчина 67 лет, женщина 56 лет и 17-летняя девушка. По данным СМИ, нападавший оказался выходцем из Афганистана.

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