В Вене мужчина напал с ножом на прохожих из-за «плохого настроения»

Мужчина, напавший с ножом на прохожих в Вене, признался, что сделал это из-за «плохого и агрессивного настроения», сообщили в полиции города.

«Он заявил, что был в плохом и агрессивном настроении, разозлился на свою жизненную ситуацию, что стало причиной нападения на семью», — цитирует сообщение полиции «РИА Новости».

Уточняется, что в ходе допроса 23-летний мужчина признался в нападениях, совершенных вечером 7 марта. В результате его действий пострадали четыре человека, в том числе члены одной семьи: мужчина 67 лет, женщина 56 лет и 17-летняя девушка. По данным СМИ, нападавший оказался выходцем из Афганистана.