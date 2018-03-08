Посольство РФ в США прокомментировало инцидент с попыткой проникновения

Пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин прокомментировал попытку неизвестного мужчины проникнуть на территорию дипучреждения в Вашингтоне.

«Американский гражданин хулиганским образом пытался проникнуть в посольство. Был задержан, передан местным властям», — заявил он журналистам телеканала RT.

Он также уточнил, что инцидент произошел в ночь на 8 марта. Других подробностей пока не сообщается.

Ранее в посольстве заявили, что считают дезинформацию Госдепартамента об организации встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран очередным дополнением к потоку ложных новостей.