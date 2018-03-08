Порошенко предрек «разрушение России» из-за газового спора

Президент Украины Петр Порошенко спрогнозировал «полное разрушение России», комментируя спор между «Газпромом» и «Нафтогазом». Такое заявление политик сделал в интервью изданию Financial Times, опубликованному 8 марта.

Свой прогноз Порошенко изложил в ходе рассуждения о том, что неподчинение решению Стокгольмского арбитража с российской стороны будет «нарушением правил международной торговли».

«Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться», — цитирует Порошенко ТАСС.

Спор «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» о контрактах на поставку и транзит газа ведется в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. В конце 2017-го суд обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» более $2 млрд за поставленное топливо.

В то же время в феврале 2018 года арбитраж постановил, что российская компания должна выплатить $2,56 млрд за недопоставку газа на транзит через Украину.

После этого «Газпром» прекратил поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. А глава российского холдинга Алексей Миллер объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа.

Этот шаг Миллер объяснил категорическим несогласием с тем, чтобы за счет «Газпрома» решались экономические проблемы Украины. И подчеркнул, что в сложившейся ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» экономически нецелесообразно и невыгодно.

Кроме того, 6 марта руководство «Газпрома» подало апелляцию на последнее решение Стокгольмского арбитражного суда.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление украинского лидера о разрушении России «началом истерики», напомнив, что легитимность прихода к власти Порошенко в результате государственного переворота находится под сомнением.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал высказывание Порошенко «бессильной злобой».