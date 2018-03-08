Подписано новое соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве без США

Министры иностранных дел 11 стран Азии и Америки подписали обновленное после выхода США соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве. Об этом сообщил МИД Чили.

«Новые современные правила международной торговли <…> Как раз, когда некоторые склоняются к протекционизму. Кто бы мог подумать, что мы подпишем это соглашение не в США, а в Чили», –– говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.

Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве было подписано в 2015 году. Оно предусматривает создание свободной торговой зоны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, как предполагается, приведет к усилению экономик стран-участниц, ведь на тихоокеанские государства приходится порядка 40% мировой экономики и треть мировой торговли.

Изначально соглашение подписали 12 стран, среди которых США, Канада, Австралия, Чили, Мексика, Япония, Сингапур, Малайзия, Вьетнам, Перу, Бруней и Новая Зеландия.

Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из договора.

Трамп заявил, что США будут использовать «все инструменты» против стран, которые сочтут нарушителями торговых договоров, и могут покинуть и другие договоры.

Многие американские политические деятели раскритиковали президента, отметив пагубное влияние подобных действий на экономику страны.