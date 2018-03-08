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В Москве эвакуировали посетителей ТЦ «Охотный ряд»

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Фото: ТАСС/Коротаев Артем
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Около тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Охотный ряд» в столице из-за анонимной угрозы взрыва. Об этом стало известно в четверг, 8 марта.

Просьбу покинуть помещения магазинов и ресторанов центра озвучили по громкоговорителям, сообщает «Интерфакс».

На данный момент правоохранительные органы ведут проверку информации о минировании.

24 февраля из-за сообщения о минировании и угрозы взрыва в пятницу вечером были эвакуированы ученики и персонал школы-интерната в Кирове.

Волна «телефонного терроризма» с ложными сообщениями об угрозе взрыва началась в России 10 сентября. В результате подобных сообщений Москва понесла ущерб в размере 150 млн рублей.

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