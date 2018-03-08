Шахта «Комсомольская» в Воркуте возобновила работу после задымления

Угольная шахта «Комсомольская» в Воркуте возобновила работу в штатном режиме после задымления. Об этом сообщается на сайте АО «Воркутауголь».

«Шахта «Комсомольская» возобновила работу в штатном режиме. Соответствующее разрешение от МЧС было получено после завершения работы штаба по ликвидации инцидента 8 марта в 18.00», - сказано в сообщении.

Напомним, в 10:20 8 марта в экстренные службы пришло сообщение о задымлении на шахте, 118 рабочих дежурной смены вывели на поверхность. Источник задымления находился за перемычкой, изолирующей ранее эксплуатировавшиеся выработки. При обследовании места происшествия с помощью тепловизоров был обнаружен и локализован очаг тления.

Вентиляция и электроснабжение шахты не были нарушены, угрозы обрушения и взрыва нет. В результате происшествия никто не пострадал.