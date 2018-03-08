СК рассказал о происхождении мешка с 26 парами отрубленных рук в Хабаровске

Найденные пригороде Хабаровска отрубленные человеческие кисти не имеют криминального происхождения. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

По данным следователей, мешок с человеческими останками из протока реки Амур оказался в воде из-за неправильного метода утилизации.

Кисти использовались в судебно-медицинских исследованиях, по ним я, что по ним ранее применялись меры для установления личностей неопознанных тел.



«Найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в четверг стало известно, что на одном из участков протоки Бешенная под Хабаровском был обнаружен мешок с 26 парами человеческих кистей. При этом на опубликованных в Сети фотографиях заметны разбросанные рядом с кистями бинты и бахилы.

В августе портал iz.ru сообщал, что на берегу Москвы-реки были обнаружены коробки и 10 полиэтиленовых пакетов с человеческими останками.