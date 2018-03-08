Мичуринца подозревают в создании экстремистской группы в соцсети

В Мичуринске Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в возбуждении ненависти либо вражды и в унижении человеческого достоинства. Преступная деятельность осуществлялась в интернете.

По версии следствия, юноша на своей странице в соцсети «ВКонтакте» создал группу, в которой в январе 2016 года разместил фотографии, которые направлены на «возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства по определенным признакам», передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Ранее администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала ряд сообществ, связанных с катастрофой АН-148 в Подмосковье. Участники таких групп продавали одежду с портретами погибших при крушении самолета. «Мы выражаем соболезнования близким пассажиров и экипажа Ан-148. Паразитирование на данной теме недопустимо, наша команда модерации заблокировала такие сообщества», — сообщили в пресс-службе соцсети.