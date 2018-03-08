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В Киеве напали на участниц Марша за права женщин

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Не мене пяти женщин пострадали во время нападения после окончания Марша за права женщин в Киеве. Об этом сообщил сайт «Громадське ТВ».

Организатор митинга Елена Шевченко сообщила, что неизвестные атаковали женщин неподалеку от здания Киевской городской администрации.

«Напали после окончания акции. Известно сейчас о минимум пяти людях. Пока собираем информацию», –– сказала Шевченко.

По данным ТАСС, одна из участниц опубликовала в соцсетях фотографию, на которой ее лицо залито зеленкой. Девушка считает, что нападавшими были представители ультраправых движений.

По словам другой активистки, ей в лицо распылили вещество из газового баллончика.

Ранее 8 марта нападение на участников митинга за права женщин произошло в украинском Ужгороде. Неизвестные облили участниц акции краской.

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