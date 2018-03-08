Турецкая армия взяла под контроль город Джиндерес в сирийском Африне

Вооруженные силы Турции после ожесточенных боев взяли под контроль город Джиндерес в сирийском Африне. Об этом сообщает агентство Anadolu в четверг, 8 марта.

По отступавшим из города членам курдских формирований был нанесен удар с помощью боевых беспилотников, сообщает «РИА Новости».

Операция ВС Турции «Оливковая ветвь» началась 20 января. Тогда турецкая авиация начала наносить удары по территории Африна.

5 марта турецкая армия объявила, что с начала операции в Африне было нейтрализовано 2795 курдских ополченцев и боевиков террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).