В Черное море вошел десантный корабль ВМС США с морпехами на борту

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) вошел в акваторию Черного моря. Об этом заявили турецкие споттеры в четверг, 8 марта.

Командование шестого флота ВМС США утверждает, что USS Oak Hill с 500-ми морпехами на борту направляется к берегам Румынии для участия в военных учениях Spring Storm 2018.

Маневры направлены на повышение боевой слаженности вооруженных сил двух стран, приводит «РИА Новости». сообщение американских военных.

20 февраля в Пентагоне заявили, что увеличили присутствие в Черном море, чтобы противостоять наращиванию российских сил в этом регионе.

Информация об этом появилась сразу посте того, как 18 февраля эскадренный миноносец ВМС США Carney присоединился в Черном море к эсминцу Ross.