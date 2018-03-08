Прямой эфир

В Черное море вошел десантный корабль ВМС США с морпехами на борту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) вошел в акваторию Черного моря. Об этом заявили турецкие споттеры в четверг, 8 марта.

Командование шестого флота ВМС США утверждает, что USS Oak Hill с 500-ми морпехами на борту направляется к берегам Румынии для участия в военных учениях Spring Storm 2018.

Маневры направлены на повышение боевой слаженности вооруженных сил двух стран, приводит «РИА Новости». сообщение американских военных.

20 февраля в Пентагоне заявили, что увеличили присутствие в Черном море, чтобы противостоять наращиванию российских сил в этом регионе.

Информация об этом появилась сразу посте того, как 18 февраля эскадренный миноносец ВМС США Carney присоединился в Черном море к эсминцу Ross.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о попытках США уменьшить «чувствительность» РФ к присутствию эсминцев
В Госдуме назвали провокацией прибытие в Черное море второго эсминца США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017