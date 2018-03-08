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Ушел из жизни основатель Театра драматических импровизаций

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Руководитель и основатель Театра драматических импровизаций Павел Подервянский скончался на 87-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба театра.

«Сегодня, 8 марта в 12.30, не стало основателя и руководителя Театра Драматических Импровизаций, его главного режиссера Павла Подервянского. До своего 87-летия Павел Павлович не дожил всего несколько недель», — говорится в сообщении на сайте театра.

Павел Подервянский работал режиссером в петербургском Театре драматических импровизаций более 60 лет и за свою карьере поставил около 250 спектаклей. В 1978 году он начал развивать идеи театрального педагога Николая Демидова, согласно которой актеры должны играть на сцене спонтанно, действуя «здесь и сейчас в первый раз». На этих принципах и был основан Театре драматических импровизаций.

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