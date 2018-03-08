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Ученые создали 3D-принтер для изучения раковых опухолей

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Фото: Depositphotos
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Американские ученые из университета Пердью создали специальное устройство, благодаря которому можно эффективно бороться с онкологией.

Новое устройство, принцип работы которого напоминает 3D-принтер, который «пишет», реконструирует реалистичную раковую среду и может помочь врачам правильно выбрать метод лечения, сообщает РЕН ТВ.

«Нужно было гораздо лучшее разрешение, чем то, что создавал (обычный – ред.) трехмерный принтер», – цитирует сообщение руководитель проекта Луис Солорио.

Установлено, что больше половины смертей от онкологии происходит из-за непредсказуемости распространения раковых клеток в теле человека и новое устройство призвано решить эту проблему.

12 февраля первый замглавы АО «Наука и инновации» Алексей Дуб заявил, что госкорпорация «Росатом» намерена до конца 2018 года начать серийное производство разработанного в компании промышленного 3D-принтера второго поколения.

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