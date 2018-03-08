Керченская паромная переправа не работает уже несколько часов

Работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за тумана, паромы не ходят уже несколько часов, передает «Интерфакс». Отмечается, что неблагоприятные условия не вызвали массового скопления автомобилей на подъездах к переправе.

Работа Керченской переправы прервалась была прервана 8 марта, примерно в 13:00.

Представитель компании-оператора отметил, что туман спрогнозировать нельзя и невозможно сориентировать пассажиров, когда он пропадет. «Туман никогда не прогнозируется, сориентировать пассажиров, когда он пропадет, невозможно», – сказал он, отметив, что очереди транспортных средств небольшие.

В прошлый раз работа переправы останавливалась в конце февраля из-за штормового предупреждения.

Керченская паромная переправа соединяет между собой Крым и материковую часть России. По ней осуществляется перевозка грузов и пассажиров через Керченский пролив. В настоящее время полным ходом идет строительство Крымского моста, в феврале началось возведение железнодорожных пролетов.